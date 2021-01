Enorme brand verwoest huis in Sterksel, een bewoner met ambulance naar ziekenhuis

Het huis aan het Peelven in Sterksel brandde tot de grond toe af (foto: Rico Vogels/SQ Vision). De brandweer bestreed het vuur in Sterksel (foto: Rico Vogels/SQ Vision). De vlammen sloegen uit het huis in Sterksel (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Bij de brand in Sterksel kwam veel rook vrij (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 Het huis aan het Peelven in Sterksel brandde tot de grond toe af (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Een huis aan het Peelven in Sterksel is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur ontdekt. In het huis woonden vijf arbeidsmigranten.

"Een bewoner van het huis rook een scherpe brandlucht", laat een getuige weten. "Toen die het raam opendeed, zag hij een grote vlammenzee. Hij heeft daarop de andere vier bewoners wakker gemaakt."

Zwangere vrouw

Een van hen zou gewond zijn geraakt toen die probeerde te vluchten. "Hij zou uit een raam gesprongen of geklommen zijn en hierbij flinke snijwonden opgelopen hebben."

Volgens een brandweerwoordvoerder waren de verwondingen dusdanig dat dit slachtoffer met een ambulance naar een ziekenhuis moest worden gebracht.

De andere bewoners, onder wie een zwangere vrouw, zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar een ziekenhuis.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Om de brand te bestrijden werden drie blusvoertuigen, een hoogwerker en - om voldoende bluswater te hebben - vier watercontainers ingezet.

