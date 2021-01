Oudere vrouw vliegt met auto over de kop in Chaam

De auto vloog over de kop (foto: Perry Roovers). vergroot

Een oudere dame is met de auto over de kop gevlogen in Chaam. De vrouw reed over de Bredaseweg en botste tegen de vangrail aan. Daardoor werd ze gelanceerd.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend rond negen uur. Toen de auto ondersteboven tot stilstand kwam, wist de vrouw eruit te klimmen. Volgens ooggetuigen hoefde ze alleen mee met de ambulance ter controle.

Een rijstrook werd afgezet toen de auto werd meegenomen door een takelwagen.

