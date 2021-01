Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Frank Lammers verwacht legendarische Ajax - PSV: 'Wij gaan met 4-1 winnen'

Frank Lammers is heel positief over de kansen van PSV zondag in Amsterdam. De acteur kent geen twijfel: PSV gaat winnen.

Ik hoop op iets legendarisch", zegt Lammers in een filmpje op Instagram van ESPN, voorheen Fox Sports. "Je kunt ze ook wel pijn doen met een beetje snelheid voorin. Blind is heel traag."

"Zal ik eens een voorspelling doen?", zegt Lammers. "Ik zeg dat wij met 4-1 gaan winnen!"

