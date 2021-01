Helmond Sport speelt gelijk tegen Jong Ajax

Helmond Sport heeft zaterdag met 2-2 gelijk gespeeld tegen Jong Ajax. De ploeg kwam in Amsterdam eerst op achterstand.

Van Hoorenbeeck maakte op bijzondere wijze gelijk. De bal kwam via Maxime De Bie in de kluts toevallig bij hem terecht. Hij trapte deels mis, maar via de binnenkant paal ging de bal alsnog binnen.