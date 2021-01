Onherkenbaar RKC onderuit in degradatiekraker

vergroot

RKC heeft een dure nederlaag geleden in eigen huis. De thuisploeg ging met 0-1 onderuit tegen directe concurrent ADO Den Haag. De normaal zo fris voetballende thuisploeg was zaterdagmiddag onherkenbaar en moest zijn meerdere erkennen in de uitploeg. Wat viel er op in het Mandemakers Stadion in Waalwijk.

1. Haagse indringers

Voorafgaand aan de wedstrijd wist een klein groepje ADO-supporters het stadion binnen te dringen. Nadat ze eerst al vijf minuten vuurwerk af aan het steken waren net buiten het stadion, wisten ze door de poorten van het Mandemakers Stadion te komen.

Lang duurde de aanwezigheid van de supporters niet. Nog geen tien seconde later vluchtte het groepje uit Den Haag weer richting de uitgang en was de rust wedergekeerd.

2. Onherkenbaar RKC

RKC had in de eerste helft weinig in te brengen. De thuisploeg kwam nauwelijks tot aanvallen toe en wist niet onder de druk van ADO uit te komen. De ploeg uit Den Haag daarentegen was fel en speelde met het mes tussen de tanden.

Bij de Waalwijkers wisten ze niet wat ze met de bal moesten doen. De verdedigers konden de bal niet kwijt aan het middenveld, waar Ayman Azhil de geblesseerde aanvoerder Anas Tahiri verving. Het normaal zo goed voetballende RKC was onherkenbaar en kreeg totaal geen grip op de wedstrijd. Het was dan ook geen verrassing dat Boy Kemper na 17e minuten voor de voorsprong zorgde voor de Hagenezen. Met een schot van afstand wist hij doelman Kostas Lamprou te verslaan. De voor de winterstop betrouwbare goalie had de bal beter kunnen verwerken, maar via zijn hand vloog de bal in de lange hoek.

3. Gegoochel op de vleugels

Het is elke week weer een verrassing wie er op de buitenposities staan bij RKC. Zaterdagmiddag was het de van een blessure teruggekeerde James Ermorfidis die de afwezige Cyril Ngonge verving. Ngonge is na Ola John, Ermorfidis en eerder dit seizoen Sylla Sow al de vierde buitenspeler die geblesseerd is.

Aan de linkerkant kreeg zaterdag Lennerd Daneels wederom de voorkeur. John was nog altijd afwezig en de 22-jarige Belg maakte voor de winterstop steeds meer indruk. Toch gaven de flanken deze wedstrijd niet thuis. Er kwamen nauwelijks voorzetten van de zijkant, en als ze al kwamen waren het de backs die de bal voor de goal slingerde.

Pas in de laatste tien minuten, toen het slotoffensief van RKC begon, kwamen er meer voorzetten van de zijkant. Het leverde hachelijke momenten op voor het doel van ADO maar alleen Saïd Bakari wist de ADO-goalie aan het werk te zetten. Het gaf wederom aan dat het gevaar duidelijk niet van de aanvallers kwam, maar de rechtsback de gevaarlijkste persoon was aan de kant van de thuisploeg.

4. Degradatiestreep nadert

Door het verlies tegen directe concurrent ADO komt de degradatiestreep voor RKC steeds dichterbij. De Brabanders zijn bezig met een hele slechte reeks. De laatste vier wedstrijden werden verloren, waaronder ook de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Langzaam komt de degradatiestreep dichterbij. Op voorhand was het gat met ADO nog vijf punten, nu staan de Hagenezen op schotafstand van de Waalwijkers.

RKC dient zich snel te herpakken aangezien er nog vijf wedstrijden op de planning staan deze januarimaand. Volgende week zondag wacht onder andere een thuiswedstrijd tegen Willem II en aan het einde deze maand wederom een confrontatie met Fortuna Sittard. Het is alle hens aan dek voor RKC.

