Buurtbewoners klagen over hoofdpijn, brandweer rukt uit voor vuurton

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt nadat meerdere bewoners uit Berkel-Enschot last hadden van hoofdpijn. Ook ging de geur van verbrand plastic in de wijk.

Bewoners uit de Kloosterstraat belden de politie. De brandweer ging op onderzoek uit en verrichte metingen in een put. De brandweerlieden bekeken ook een elektriciteitshuisje met een warmtebeeldcamera en zochten de buurt af.

Uiteindelijk werd een rode gloed gezien vanuit een tuin in een andere straat. Iemand bleek daar in een ton aan het stoken te zijn. De politie en brandweer vermoeden dat de lucht daar vandaan kwam.

Buurtbewoners zijn op de hoogte gesteld. De bewoner stopt met stoken.

