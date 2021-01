Ravage op weg in Moergestel na crash auto: 'De brokstukken vlogen om ons heen'

De auto crashte rond kwart voor vier 's nachts (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een auto is zaterdagnacht gecrasht op de Oisterwijkseweg in Moergestel. Dit gebeurde rond kwart voor vier. De ravage was enorm.

Twee jongens die daar fietsten, zagen het ongeluk gebeuren. Volgens hen 'vlogen de brokstukken om hen heen'.

Over de kop

De bestuurder van de auto zou de macht over het stuur zijn verloren. De auto raakte een boom en sloeg over de kop. Vermoedelijk speelde de gladheid een rol bij het ongeluk.

In de auto zaten twee mensen. Zij konden zelf uit de auto komen. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht.

De ravage op de weg in Moergestel was aanzienlijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Twee wielen braken af

"De ravage was enorm", laat een ooggetuige weten. "Twee wielen van de auto braken af en over een lengte van honderd meter was de weg bezaaid met brokstukken."

De gemeente Oisterwijk heeft de brokstukken opgeruimd. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto getakeld.

Onderdelen van de auto braken af bij het ongeluk op de Oisterwijkseweg in Moergestel (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

