Jordens Peters is weer fit: “Die knie heeft me een paar keer teleurgesteld, maar verbaast me vaker”

Jordens Peters stapte half december geblesseerd van het veld tijdens het duel met Sparta. De laatste wedstrijden voor de korte winterstop ontbrak de aanvoerder van Willem II. Maar voor de cruciale maand januari is hij terug. Of hij nu begint aan zijn laatste maanden als profvoetballer? Dat moet de tijd uitwijzen, want denken aan stoppen doet de verdediger op dit moment nog niet.

“In principe gaat het goed”, zegt Peters in aanloop naar de competitiehervatting. “Het spreekwoordelijke emmertje liep over, heel simpel gezegd. Ik liep er al een tijdje mee door, maar de wedstrijden waren gewoon te belangrijk. Ik wil het team en de club gewoon een heel graag helpen. Daar komt een keer een einde aan. En dat was tien dagen voor de winterstop. Maar rust heeft me goed gedaan.”

"Ik heb geen vakantie gehad, maar dat is helemaal niet erg."

De winterstop was voor Peters een periode van doortrainen, voor zichzelf. “Ik heb geen vakantie gehad, maar dat is helemaal niet erg. Ik heb eerst mijn knie tot rust gebracht en het daarna weer langzaam opgebouwd. Vanaf het begin van het nieuwe jaar ben ik bij de groep aangesloten. Ik ben in principe klaar om te spelen.”

Maar dat het emmertje over een tijdje weer overloopt is niet uitgesloten. In januari speelt Willem II zes wedstrijden. Pakt Peters rust bij bepaalde duels of zijn ze allemaal te belangrijk en wil hij ze gewoon spelen? “Dat laatste is mijn eerste gevoel. Uiteindelijk is het heel lastig, niemand weet hoe we dat het beste kunnen indelen. Aan de ene kant moet je er gewoon aan beginnen en kijken hoe het zich ontwikkelt.”

“Die knie heeft me een aantal keer teleurgesteld, maar verbaast me misschien nog wel vaker”, vervolgt de centrale verdediger zijn verhaal. “Er valt nog weinig over te zeggen. Ik moet het een beetje ondergaan en kijken wat het beste is.”

Jordens Peters denkt ondanks alle problemen met zijn knie nu nog niet aan het einde van zijn carrière.

Dat de maand januari belangrijk is voor Willem II, dat is in ieder geval duidelijk. Daarom kan het puntje dat de Tilburgse ploeg in de laatste wedstrijd van 2020 pakte van groot belang zijn. “Dat is voor de moraal goed geweest. Maar het is niet dat na dat punt tegen Ajax de problemen zijn opgelost. Dat gevoel kreeg ik een beetje na de wedstrijd. Daar hadden we misschien drie punten voor moeten pakken. Maar voor de moraal is het goed. Dat je ziet dat wat we als team kunnen brengen als we voor elkaar vechten, dat kwam in die wedstrijd tot uiting.”

"We weten wat er op het spel staat, maar leven daar niet heel zenuwachtig naar toe."

Dat moet nu ook, om te beginnen op bezoek bij VVV. “Als je deze maand je vorm hebt, kun je heel snel stappen naar boven maken. Maar geef je met z’n allen niet thuis, dan heb je een groot probleem. Dat brengt druk met zich mee, maar daar lopen we niet voor weg. We hebben onszelf in die positie gebracht. We weten wat er op het spel staat, maar leven daar niet heel zenuwachtig naar toe. We moeten laten zien dat we het beter kunnen doen dan voor de winterstop.”

