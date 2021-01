Wandelaars ontdekken lichaam in bos bij Helvoirt

Een deel van het bos in Helvoirt werd na de vondst van het lichaam afgezet (foto: Bart Meesters). vergroot

In een bos bij Helvoirt is zondagochtend een lichaam ontdekt. Er wordt rekening mee gehouden dat het gaat om het lichaam van een man die al langere tijd in dit bos verbleef.

Het lichaam werd door wandelaars gevonden, niet ver van een hutje in het bos en vlakbij het mountainbikeparcours. Daar verbleef deze man de afgelopen tijd.

Waarschijnlijk geen misdrijf

Volgens een ooggetuige zou de politie niet uitgaan van een misdrijf. "Het gebied rond de Oude Bossche Baan is afgezet. Forensisch rechercheurs doen onderzoek."

vergroot

Onderzoek in het bos bij Helvoirt (foto: Bart Meesters). vergroot

