Wandelaars ontdekken lichaam in bos bij Helvoirt, identiteit van de man nog onbekend

Een deel van het bos in Helvoirt werd na de vondst van het lichaam afgezet (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode man gevonden bij natuurgebied Helvoirt

In een bos bij Helvoirt is zondagochtend het lichaam van een man ontdekt. Het is niet bekend om wie het gaat, de politie tast volledig in het duister over de identiteit van de man. Ze schatten dat hij ongeveer zestig jaar oud was.

Het lichaam werd door wandelaars gevonden, niet ver van een hutje in het bos en vlakbij het mountainbikeparcours. Daar verbleef deze man waarschijnlijk de afgelopen tijd.

De politie dacht te weten om wie het zou gaan, maar die persoon is opgespoord en is het niet. Ook andere mensen, die vaker in het bos verblijven, zijn het niet. Wijkagent Marcel de Rouw doet daarom een oproep aan omwonenden om zich te melden als ze een vermoeden hebben om wie het gaat of als ze iets hebben gezien of gehoord.

Absoluut geen misdrijf

De politie gaat niet uit van een misdrijf, dat is na onderzoek uitgesloten. Mogelijk heeft de kou een rol gespeeld, maar dat kan vooralsnog niet worden aangetoond.

