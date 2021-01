Wachten op privacy instellingen... Chantal Beks zou het liefst zelf haar mensen laten vaccineren Volgende Vorige vergroot 1/2 'We staan te popelen om iedereen te vaccineren', verzorgingshuizen kunnen niet wachten

Ze zouden in verzorgingshuizen zelf hun medewerkers en bewoners kunnen vaccineren, maar dat mag niet. "We moeten wachten op regie van het RIVM en de GGD." De frustratie druipt eraf bij Chantal Beks, bestuurder van zorginstelling De Wever. Ze vertelt erover in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

"Ik ga ervan uit dat iedereen hard werkt en zijn stinkende best doet", gaat ze verder: "technisch is het een fluitje van een cent." Dat frustreert enorm. Weten dat je de mensen en de faciliteiten in huis hebt om in korte tijd al je drieduizend medewerkers en 15.000 bewoners te kunnen inenten, maar je moet wachten. Tot het logistiek allemaal is geregeld.

80% van de medewerkers wil gevaccineerd worden

In de huizen van De Wever in Midden-Brabant is de animo om zich te laten vaccineren onder het personeel hoog. "80 Tot 90 procent wil een prik. Al weten we dat natuurlijk niet zeker." Door de privacywet mag de werkgever niet registreren dat medewerkers zich laten vaccineren. Laat staan dat ze het kunnen controleren. "Dat maakt het lastig", vertelt Beks: "maar we hebben ermee te dealen. Al proberen we bij de overheid te bewerkstelligen om dat toch op een of andere manier te mogen registreren."

Oorspronkelijk was het advies dat de kwetsbare bewoners als eerste ingeënt zouden worden. Maar de overheid heeft ervoor gekozen om eerst het medisch personeel te vaccineren. "Dat vind ik wel goed", zegt Beks, "je doet dan iets voor de continuïteit van de zorg."

We gaan nooit meer verzorgingshuizen sluiten, daar heb ik spijt van

Een sluiting van de instelling zoals in maart het geval was, gebeurt niet meer. "Daar heb ik spijt van. Als we hadden geweten dat het zo lang zou duren... De consequenties ervan, het feit dat je mensen kwaliteit van leven ontneemt en ontmoetingen met hun naasten in een periode dat er ook veel onzekerheid is over zo'n virus. Dat hadden we nooit mogen doen en gaan we ook nooit meer doen."

Beks hoopt dat het gewone leven in de verzorgingshuizen van De Wever in september weer hervat kan worden. "Als we dan weer de normale warme zorg kunnen leveren die we gewend zijn, dan hebben we het met elkaar goed gedaan, denk ik."

