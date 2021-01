Enorm druk in natuurgebieden: 'Kom niet meer naar 't bos, het is vol'

Drukte op Margrietweg in Giersbergen (Foto: Irma de Potter) vergroot

Het is enorm druk in de natuurgebieden in Brabant. Zo druk, dat Natuurmonumenten oproept om niet meer naar de Kampina, de Loonse en Drunense duinen, de Oisterwijkse bossen en Huis ter Heide te komen. Ook bij natuurgebied Surae bij Dorst en de Vrachelse Heide bij Oosterhout staan overal auto's geparkeerd van wandelaars.

Het is code rood op de parkeerplaatsen bij de natuurgebieden in Brabant. Irma de Potter, boswachter bij Natuurmonumenten waarschuwt dat het veel te vol is in deze coronatijd. Maar ondanks de waarschuwingen trekken mensen massaal de natuur in.

Ook op de toegangswegen naar de natuurgebieden is het druk. "Auto's staan aan beide zijden van de wegen geparkeerd. Er kan geen auto meer bij", aldus De Potter.

Volgens de Druktemeter van Visit Brabant is het ook druk in het Mastbos in Breda en op de Rucphense Heide in West-Brabant. Ook in natuurgebied de Stippelberg in Gemert-Bakel is het druk.

