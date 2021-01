Gigantische dreun voor Willem II, nederlaag tegen VVV na tegentreffer in blessuretijd

Mike Trésor snelt weg bij zijn tegenstander (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II speelde een heel goede eerste helft op bezoek bij VVV-Venlo. Maar omdat alleen Jan-Arie van der Heijden wist te scoren was het overwicht niet terug te zien in de tussenstand. En dat brak Willem II in de veel mindere tweede helft op. In het laatste kwartier scoorde VVV twee keer en daarmee won het de wedstrijd: 2-1. Wat viel er op in het Covebo Stadion - De Koel?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Puzzelen

Tijdens de feestdagen heeft Adrie Koster tijd gehad om kruiswoordpuzzels of sudoku's te maken, maar de belangrijkste puzzel moest hij zondag leggen. De ziekenboeg van Willem II loopt langzaam leeg, waardoor de trainer keuzes moet maken. Dat deed hij ook in Venlo, waar rechtsback Leeroy Owusu en de van een blessure teruggekeerde aanvoerder Jordens Peters gepasseerd werden.

Driess Saddiki keerde terug in de basisploeg. Voor de balafpakker was het zijn eerste wedstrijd sinds 17 oktober, toen hij tegen FC Twente kort voor rust geblesseerd het veld moest verlaten. Belangrijkste afwezige was Pol Llonch, voor de Spaanse middenvelder kwam de wedstrijd te vroeg. Terwijl Koster het ook moest doen zonder Robbin Ruiter, de goalie raakte licht geblesseerd in aanloop naar de wedstrijd en werd vervangen door Jorn Brondeel.

2. Kansen en verkeerde keuzes

Willem II had het zichzelf heel makkelijk kunnen maken in Venlo. Waar het vorig jaar regelmatig moeite had om überhaupt kansen te creëren, had de Tilburgse ploeg het duel in Venlo al in de eerste helft kunnen beslissen. Kwasi Wriedt en Ché Nunnely hadden het vizier echter niet op scherp staan.

Opvallend was daarnaast hoe vaak er een verkeerde keuze werd gemaakt op het moment dat Willem II de aanval zocht. Van te gretig zijn en daardoor buitenspel lopen tot te lang dribbelen om zelf een kans te krijgen in plaats van een vrijstaande ploeggenoot aan te spelen. Als Willem II bij de kansen scherper was geweest of betere keuzes had gemaakt bij de andere aanvallen, had het op een ruime voorsprong gestaan.

Trainer Adrie Koster baalde van de vele missers voor rust en het zwakke spel in de tweede helft:

Wachten op privacy instellingen...

3. Strijden

Toen de wedstrijd begon stond Willem II zestiende, tegenstander VVV-Venlo een plekje lager met hetzelfde aantal punten als de ploeg van Koster. Een wedstrijd in de onderste regionen van de Eredivisie. Dat was in de tweede helft goed te zien. Willem II was niet langer de baas op het veld. De thuisploeg zocht vaker de aanval, zonder echt vaak gevaarlijk te worden. Het werd een echte strijd.

De spelers van Willem II moesten vol aan de bak. Iedere tweede bal was voor VVV. En waar het in de eerste helft onder de druk van de thuisploeg uit kon voetballen, lukte dat in de tweede helft niet.

De geleverde strijd bleek uiteindelijk niet genoeg. Twaalf minuten voor tijd benutte Georgios Giakoumakis een strafschop. Na de gelijkmaker zocht Willem II nog wel de aanval, maar een doelpunt leverde dat niet op. In blessuretijd kreeg Willem II vervolgens een gigantische dreun te verwerken. Giakoumakis maakte in de toegevoegde minuten de 2-1.

4. Zeventiende

Door de verliespartij zakt Willem II naar de zeventiende plaats. VVV gaat over de Tilburgse ploeg heen. Het gat met hekkensluiter FC Emmen is vier punten. De achterstand op nummer zestien ADO Den Haag is een punt, VVV Venlo staat drie punten los.

Driess Saddiki was terug van een blessure, maar een fijne rentree was het niet:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.