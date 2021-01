Scooterrijder (21) zwaargewond bij botsing in Ossendrecht

Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk in Ossendrecht gebeurde rond tien uur 's avonds (foto: Christian Traets/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Scooterrijder raakt zwaargewond in Ossendrecht

Een Belgische scooterrijder (21) is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Putseweg in Ossendrecht. Op de kruising met de Pannenhoef botste het slachtoffer in botsing tegen een auto. Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen.

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ook een trauma-arts kwam naar de plaats van het ongeluk. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in België gebracht.

Waarschijnlijk geen voorrang verleend

Volgens de politie verleende de scooterrijder bij het oversteken van de kruising waarschijnlijk geen voorrang aan de automobilist. De Putseweg werd vanwege politieonderzoek een tijd lang afgesloten.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis in België gebracht (foto: Christian Traets/SQ Vision).

