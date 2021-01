PSV had alle geluk van de wereld tegen Ajax, menen Willy en René

Donyell Malen (rechts) in duel met Ajacied Daley Blind (foto: Orange Pictures). vergroot

PSV had 'alle geluk van de wereld' en daarom kunnen de clubiconen René en Willy van de Kerkhof prima leven met het 2-2 gelijkspel van 'hun' club tegen Ajax. Ook al gaf PSV in Amsterdam zondag een 2-0 voorsprong weg. René en Willy maken zich daarentegen grote zorgen over Willem II. De ex-internationals vragen zich hardop af of trainer Adrie Koster de boel in Tilburg nog op de rit krijgt.

Even leek het erop dat PSV zondag de eerste plaats in de eredivisie zou overnemen van Ajax. Maar na een vroege 2-0 voorsprong eindigde de confrontatie tussen de Amsterdamse koploper en de Eindhovense nummer twee in 2-2. En daar mocht PSV volgens Willy eigenlijk wel blij mee zijn.

"In de eerste helft zag ik een prima PSV, maar in de tweede helft een geweldig goed spelend Ajax. Ik denk dat 2-2 al met al de beste uitslag is. Een verdiend puntje, maar PSV heeft wel een beetje mazzel gehad. Ajax was de tweede helft oppermachtig. PSV had alle geluk van de wereld dat Ajax op 2-2 kon worden gehouden. Al is dat ook een verdienste."

"Als je in de eerste helft zo mooi en goed voetbalt, moet je de zaak afmaken."

Broer René vond het 'een heerlijke wedstrijd' en complimenteert scheidsrechter Björn Kuipers met zijn leiding. Wel baalt de flankaanvaller van weleer dat er na de eerste helft weer veel verval was te zien in het spel van het team van Roger Schmidt.

"Als je in de eerste helft zo mooi en goed voetbalt, moet je de zaak afmaken", benadrukt het clubicoon van PSV. "De 3-0 proberen te maken en niet jezelf terugtrekken."

"Als het vrouwen en kinderen eerst is, ram je zo'n bal het stadion uit."

René is daarnaast kritisch op aanvoerder Denzel Dumfries. "Ik vind dat hij bij de 2-2 toch wel een blunder maakte." De aanvoerder leverde de bal toen namelijk in het strafschopgebied in bij een speler van Ajax, waardoor Anthony de 2-2 kon maken. "Dumfries had de bal in de tribune moeten trappen", knikt tweelingbroer Willy.

"Als het vrouwen en kinderen eerst is, ram je zo'n bal het stadion uit. Dan moet je niet proberen het technisch op te lossen. Zeker niet als je al niet zo technisch bent. Hij probeerde het nu heel chique op te lossen en dat kostte PSV een tegengoal. Als die 2-2 niet zo snel was gevallen, had je de overwinning nog kunnen binnenhalen. Maar helaas, ook fouten horen bij het voetbal."

"Er zal een andere wind moeten waaien in Tilburg."

Willem II zakte zondag naar de voorlaatste plaats in de eredivisie, na een 2-1 nederlaag bij laagvlieger VVV-Venlo. Het beslissende doelpunt viel diep in blessuretijd. "Het gaat echt niet goed in Tilburg", zag René. "Willem II voetbalt niet slecht, maar maakt weinig doelpunten en de ploeg krijgt onbenullige goals tegen. Er zal een andere wind moeten waaien in Tilburg."

Betekent dit dat Koster - die Willem II vorig jaar nog leidde naar Europees voetbal - het veld moet ruimen? "Daar moet je op een gegeven moment goed over nadenken", reageert René. "Het is moeilijk... Willem II heeft deze maand nog wat mooie wedstrijden tegen concurrenten onderin voor de boeg. Ik hoop dat de ploeg deze maand toch wat punten kan sprokkelen, maar ik zie het niet hoopvol in."

Niet alleen Willem II deed afgelopen weekend slechte zaken. Ook RKC Waalwijk liet duren punten liggen. Van directe concurrent ADO Den Haag werd met 1-0 verloren. RKC staat veertiende op de ranglijst, maar ziet ADO - dat zestiende staat - nu tot op twee punten naderen. VVV heeft door de zege op Willem II evenveel punten als RKC, maar staat dankzij een slechter doelsaldo op de vijftiende plek.

