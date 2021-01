Twee doden als man tegen auto op afrit van de A16 knalt: 120 uur werkstraf geëist

Brandweer bevrijdt inzittende na ernstig ongeluk. Foto: Perry Roovers / SQ Vision vergroot

Een 82-jarige man uit Ulvenhout reed zo'n 170 kilometer per uur toen hij op een afrit van de A16 op een stilstaande auto knalde. De aangereden auto vloog in brand, waardoor twee vrouwen om het leven kwamen. De man staat maandag terecht voor dood door schuld. De officier van justitie eist 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.

Op 10 december 2018 reed de man op de A16 en botste met hoge snelheid vier keer tegen de linker- en rechtervangrail. Vervolgens nam hij de afrit waar hij met 166 tot 171 kilometer per uur tegen een auto reed die voor het verkeerslicht stond te wachten bij de Backer en Ruebweg in Breda.

De benzinetank van de stilstaande auto scheurde en vloog in brand. Omstanders hebben tevergeefs nog geprobeerd de auto te blussen. De twee vrouwen (28 en 43) die erin zaten overleden ter plekke.

Nooit antwoord

Waarom de bejaarde man zo hard reed, is niet duidelijk. Hij zegt dat hij zich niets meer herinnert van het moment dat hij in zijn auto stapte, totdat hij wakker werd in de ambulance. De verdachte had geen drank of drugs gebruikt.

"We willen allemaal weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ik ben bang dat we daar nooit antwoord op kunnen geven", zegt de voorzitter in de rechtbank.

Emotionele verklaringen

Nabestaanden van de twee overleden vrouwen zijn maandag aanwezig in de rechtbank en geven emotionele verklaringen. Ze zeggen onder meer dat ze psychische problemen hebben en niet meer in de auto durven te stappen.

Niet iedereen neemt het ongeluk de verdachte kwalijk. "Ik kan geen vinger wijzen naar iemand", zegt een van de nabestaanden. Een andere nabestaande zegt: "Ik heb medeleven gemist van de verdachte. Ook al is het per ongeluk gegaan. Het is niet meer dan normaal om je excuses aan te bieden."

Rijbewijs ingeleverd

De verdachte zegt dat hij ook lichamelijke en psychische klachten heeft door het ongeluk. Zo had hij meerdere botbreuken en een longkneuzing. Hij heeft ook zijn rijbewijs ingeleverd. "Ik heb er dagelijks last van. Het heeft zo'n grote impact op mij gehad. Ik wil niet eens meer denken aan auto's", zegt de verdachte.

Hij vertelt dat hij na het ongeluk contact heeft gehad met de moeder van een van de overleden vrouwen: "Dat was achteraf een fantastische ervaring. Hebben hebben elkaar kunnen steunen en gevonden. Het was voor ons beiden een rugsteun om door te gaan."

De advocaat van de verdachte noemt de zaak van maandag "een heftige zaak met alleen maar verliezers". Volgens hem was de verdachte waarschijnlijk onwel geworden achter het stuur. Hij vindt het niet aannemelijk dat de verdachte de macht over het stuur verloor. “Het is volstrekt onlogisch dat een ervaren bestuurder met twee handen aan het stuur doorrijdt nadat hij tegen vangrails botst en geen noodstop maakt.”

120 uur werkstraf

De nabestaanden eisen duizenden euro's schadevergoeding. De Officier van Justitie noemt het verkeersongeval een oorzaak van zeer onvoorzichtig gedrag en acht de verdachte schuldig. Hij eist een werkstraf van 120 uur. Als hij opnieuw in de fout gaat, zou hij vier maanden de cel in moeten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

