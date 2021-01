Karel blokkeert elke dag de bushalte voor zijn deur totdat die uit zijn straat verdwijnt

Karel Dictus blokkeert met eigen verhuisbusjes de busstop in de Veldweg in Zundert. vergroot

Karel Dictus uit Zundert heeft maandag in alle vroegte de bushalte in de Veldstraat in Zundert geblokkeerd. De eigenaar van een garage- en verhuurbedrijf wil namelijk geen bushalte voor zijn deur. De gemeente wilde maandagochtend beginnen met de werkzaamheden voor een perron, maar dat gaat niet nu omdat busjes van Karel in de weg staan. "Ik ga dat iedere dag doen", zegt de ondernemer.

Ronald Strater Geschreven door

Het is half zeven maandagochtend als Karel Dictus zijn eerste verhuisbusje precies voor de voorlopige busstop voor zijn bedrijf en woonhuis in de Veldstraat zet. Een tweede volgt snel, waardoor de lijnbus er al niet meer kan stoppen. Maar ook de verwachte werklui kunnen niet aan de gang, want deze ochtend wil de gemeente Zundert de halte definitief maken en beginnen met de bouw van een klein busperron bij Karel voor op de stoep.

Bekijk hier hoe Karel Dictus de bushalte blokkeert in de Veldstraat:

Wachten op privacy instellingen...

Het is een busstop waar de ondernemer, maar ook de buurt, fel op tegen is. "Een bushalte kan niet op deze plaats", zegt Dictus. "Er zijn genoeg andere plekken, maar hier is geen ruimte. Ik heb een bedrijf en je kunt er soms niet in of uit omdat de bus voortdurend voor mijn opritten staat. Ik kan dus mijn werk niet goed doen. Bovendien rammelen door de passerende bussen de bordjes mijn kast uit. Ik wil daarom dat die bushalte op een andere plek komt."

Volgens Karel Dictus heeft de gemeente Zundert haar huiswerk ook niet goed gedaan: "Het perron is niet breed genoeg volgens Gehandicapten Platform Zundert. Ook is de ruimte tussen de opritten maar acht meter en een bushalte moet volgens de wet minimaal twaalf meter zijn. Er stoppen hier bussen van twaalf, vijftien en achttien meter."

De gemeente Zundert vindt telkens wat anders om mij mee te pesten.

Karel Dictus heeft het eigenlijk al jaren aan de stok met de gemeente en beide partijen vliegen elkaar regelmatig in de haren. Daarbij draait het in de kern om zijn garage- en autoverhuurbedrijf. "Vanaf 2008 ben ik al bezig om mijn bedrijf te verplaatsen", zegt Dictus. "Ze vinden telkens wat anders om mij te pesten. En nu is dat een bushalte, want die stond eigenlijk heel ergens anders ingetekend. Maar daar steek ik een stokje voor."

Karel Dictus heeft hierbij gekozen voor een wat onorthodoxe methode en blokkeert de boel. "Het mag misschien niet, maar je moet iets. Ik probeer al een half jaar een afspraak te maken met de burgemeester, maar dat is tot op heden niet gelukt. Mijn verhuisbusjes haal ik vanmiddag om half vier weg, maar ik zet ze er morgenvroeg gewoon weer terug. Zo ga ik dat elke dag doen, want ik heb geen andere keuze om het tegen te houden."

De gemeente Zundert laat via een woordvoerder weten dat ze van de actie op de hoogte zijn. Ze gaan contact opnemen met Karel Dictus en een beroep doen op zijn verantwoordelijkheid om de actie te stoppen. Als hij daar geen gehoor aan geeft, kijkt de gemeente naar andere oplossingen. Welke dat dan zijn, daar wil de voorlichter niet op vooruitlopen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.