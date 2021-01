Arbeidsmigranten willen zelf bepalen waar ze wonen: 'Veel huur voor slechte omstandigheden'

Wachten op privacy instellingen... In Hotel Port Moerdijk verbleven enkel nog arbeidsmigranten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Arbeidsmigranten willen zelf bepalen waar ze wonen

De kamers van hotel Port of Moerdijk worden niet meer gebruikt door hotelgasten, maar door arbeidsmigranten. Veel van hen willen zelf kunnen kiezen waar ze wonen, nu bepalen de uitzendbureaus dat vaak. De huurders klagen over krappe kamers voor een hoge prijs en een van hen vertrok zelfs vanwege bedwantsen. Praten over de omstandigheden durven ze bijna niet, maar gesteund door de FNV leiden ze Omroep Brabant toch rond in hun kamers.

"Ze zijn bang om hun verblijfplaats kwijt te raken", legt Nick van Meerten van de FNV uit. "De uitzendbureaus regelen hun accommodatie. Als ze ontslagen worden komen ze op straat te staan."

Van Meerten en zijn collega's gingen maandagochtend naar het hotel in Moerdijk vanwege een tip die ze binnenkregen. Een Roemeense migrant vond bedwantsen in zijn bed en zat onder de bulten. "Toen hij vroeg om naar de dokter te gaan werd dat telkens uitgesteld."

Op documenten die Van Meerten in handen heeft lijkt het erop dat de Roemeen pas in januari ingeschreven werd bij een zorgverzekeraar, terwijl er op zijn loonstrook wel loon ingehouden werd voor de verzekering.

vergroot

Het bedrijf EE Accommodations is verantwoordelijk voor het beheer van het pand. "Het is een lastig probleem", legt directeur Dirko van Essen uit. "Als het eenmaal in je pand zit is het een drama."

Wel geeft hij aan dat de arbeidsmigranten zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun kamer, alleen bij een wisseling maakt de beheerder schoon. "Het heeft met hygiëne van de mensen zelf te maken. Toen we dit hoorden hebben we meteen actie ondernomen en heeft een professioneel bedrijf schoongemaakt."

We zijn heel rustig en voelen hier ons daarom niet altijd fijn.

In de gemeenschappelijke keuken is een Pools stel het middageten aan het bereiden. Ze reageren liever anoniem. “Het is hier uitzonderlijk schoon nu”, vertelt de man. Voorheen woonden ze in een eigen studio in een dorpskern, maar omdat ze van baan wisselden, wisselden ze ook van werkplek. “Hier vinden we het niet fijn. Mensen feesten en drinken hier veel, maar wij houden daar niet van.”

Ze wonen samen op een kamer waar een bed, kast en klein bureau staan. Daarnaast hebben ze een eigen badkamer. Daarvoor betaalt het stel 800 euro. Grote inkopen doen is lastig, want er is weinig ruimte om te koelen. Ze laat gang zien waar in ieder kluisje een minibar zit. “Je hebt er één per persoon, wij hebben er dus twee. Het is heel klein, dus we kunnen niet veel in één keer kopen.”

vergroot

Een andere migrant wil graag zijn kamer tonen, maar ook hij vreest duidelijk om zijn baan kwijt te raken. Nu slaapt hij daar alleen, maar waarschijnlijk heeft hij binnenkort een nieuwe kamergenoot. Wie dat wordt, is altijd afwachten.

"We wonen met twee mannen in één kamer, het is niet groot", toont hij. "Ik betaal 400 euro, dat is erg veel voor deze omstandigheden." Volgens hem zijn de loonstroken complex en is het moeilijk te begrijpen waar het geld naartoe gaat. "Ik houd bijna geen geld over om te sparen. Ze moeten de loonstroken gaan nakijken, ik vertrouw ze niet helemaal."

vergroot

Volgens Van Essen hangt het bedrag dat de migranten betalen af van het uitzendbureau waar ze voor werken. "De ene houdt meer in dan de ander. De vraag is wel of het goed gaat als uitzendkrachten het allemaal zelf moeten regelen."

Hij zegt dat hij de situatie niet wil bagatelliseren, maar legt ook uit dat pandeigenaren juist baat hebben bij een schone en veilige woonomgeving. "Hoe beter de mensen het naar hun zin hebben, hoe minder problemen."

De bevindingen uit Moerdijk komen in een groter dossier van de FNV over de huisvesting van arbeidsmigranten. Op 2 februari praat de Tweede Kamer erover.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.