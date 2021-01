Ouders van Jelle (14) zetten een tent in de tuin zodat zijn taekwondo-examen kan doorgaan

Jelle van Nistelrooij tijdens het examen (Foto: Pedro van Nistelrooij). vergroot

De 14-jarige Jelle baalde zo erg dat zijn taekwondo-examen niet door kon gaan vanwege de lockdown dat zijn ouders een creatieve oplossing bedachten. Ze leenden een grote partytent van vrienden en bouwden een eigen examenruimte in hun tuin in Schijndel. Jelle van Nistelrooij is nu de trotse eigenaar van zijn eerste zwarte band.

Toen ruim drie weken geleden bekend werd gemaakt dat Nederland weer in lockdown moest, baalde Jelle enorm. Zijn examen voor de eerste Dangraad in taekwondo stond al ruim een jaar gepland, maar sportscholen moesten ook hun deuren sluiten. "Hij leefde er al zo lang naar toe", vertelt vader Pedro. "Dat zou een grote teleurstelling voor hem zijn."

En dat konden zijn ouders niet laten gebeuren. "We gingen meteen op zoek naar een oplossing", herinnert Pedro zich. Toen kwamen de ouders van Jelle op het idee om een grote tent in hun tuin neer te zetten. "We hebben meteen contact gezocht met Jack, de trainer van Jelle. Die vond het goed. Maar we hadden wel matten nodig voor de ondergrond. De trainer had geregeld dat we die dezelfde dag nog konden ophalen, voordat de sportschool dicht moest."

Vervolgens moest er een tent worden geregeld. Die kon Pedro lenen van vrienden. "De tent is acht bij vier meter, dus dat was net genoeg ruimte." Ondanks dat ze deze tent nog niet eerder had opgebouwd, ging het de familie goed af. "We hebben het samen met Jelle en zijn broertje gedaan. Het was zelfs heel leuk. Hadden we toch iets moois te doen in de vakantie."

Ook op de kou was Pedro voorbereid. "Ik had online een kacheltje besteld. Op de dag van het examen was het 's ochtends 3 graden onder nul, dus die kachel was wel nodig. Daardoor was het tijdens het examen gelukkig 16 graden in de tent."

Afgelopen zaterdag was het voor Jelle dan eindelijk zover. Twee examinatoren kwamen langs om in de tent het zogenoemde Danexamen af te nemen. Vader Pedro is trots. "Ik dacht dat hij niet zo zenuwachtig zou zijn omdat het thuis was. Maar dit betekent heel veel voor hem, dus Jelle was toch gespannen. Hij heeft het heel knap gedaan!"

Via een videoverbinding was een van Jelles trainingsmaatjes ook bij het examen aanwezig. "Het komt niet heel vaak voor dat iemand een zwarte band haalt. Deze jongen heeft er ook een en wilde graag kijken. 'Zwarte banders' helpen elkaar en leven met elkaar mee."

Het praktijkexamen duurde drie uur. De dagen ervoor moest Jelle ook online een theorie-examen afleggen. Hij heeft beide gehaald en bezit nu de zwarte band van de eerste Dangraad. In totaal zijn er negen Dangraden te behalen in taekwondo. "Hij wil ze allemaal gaan halen en ooit grootmeester worden. Maar dat duurt wel tientallen jaren hoor", aldus Pedro.

