Hans en Hennie restaureren de miniatuurkermis van opa: 'Katjesdrop op de stoomcarrousel'

Zeventig jaar geleden was de miniatuurkermis van opa Van Oers uit Waalwijk voorpaginanieuws van Dagblad De Stem. De krant pakte groots uit met het nieuws dat schoenmaker Van Oers, na vijftien jaar bouwen, een complete miniatuurkermis had nagebouwd. De creatie die destijds de tongen los maakte wordt zeventig jaar na die krantenpublicatie liefdevol gerestaureerd door Hans en Hennie van Oers, kleinzonen van de bouwer.

"De miniatuurkermis van Van Oers was in die tijd zo bijzonder dat de kermis in 1956 zelfs te zien was op de landelijke tv", vertelt Hennie van Oers. Op verzoek van de NCRV werd de hele kermis opgebouwd in de studio voor het tv-programma ‘Dit is nu mijn hobby’ met presentator Henk van Stipriaan.