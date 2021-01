Opa K'NEX is verdrietig na diefstal van zijn enorme reuzenrad: 'Ze hebben mijn passie gestolen'

Anton van der List heeft moeite om zijn tranen te bedwingen als hij vertelt hoe drie jongens zaterdagnacht zijn bijna twee meter hoge reuzenrad uit de hal van zijn Bredase flat hebben gestolen. Hij had het rad zelf bedacht en gebouwd van duizenden stukjes K'NEX-constructiespeelgoed. "Ze hebben mijn passie gestolen en ik heb er vannacht praktisch niet van kunnen slapen", snift Anton.

Twee jaar geleden kwam Van der List in het nieuws toen hij het enorme gevaarte in het trappenhuis van de galerijflat zette. Het reuzenrad had een motortje waarmee het rond draaide. Anton had er zelfs verlichting in gemaakt. De medeflatbewoners waren blij met de creatieve versiering in de hal, die ook vanaf de straat goed zichtbaar was.