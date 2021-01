Statenlid Stijn Roeles vertrekt bij Forum voor Democratie, maar er is een opvolger

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief). vergroot

Stijn Roeles verlaat de Brabantse fractie van Forum voor Democratie. Lijsttrekker Eric de Bie zegt dat Roeles zich gaat 'bezinnen op zijn persoonlijkheid' en een sabbatical neemt. In het Brabants Dagblad legt Roeles uit dat hij zich niet meer thuis voelt in de partij.

Stijn Roeles twijfelde volgens de krant al langer over zijn toekomst binnen de partij, maar nu is de kogel door de kerk. "Het klopt dat hij vertrekt", bevestigt Eric de Bie. "Het is vervelend maar we hebben gelukkig een vervanger gevonden. Cees van der Sande neemt zijn plaats in."

En dat is goed nieuws voor Brabantse coalitie. Asl Van der Sande dat niet had gedaan, dan verloor de fractie een zetel en het college zijn meerderheid. Daarmee was er opnieuw een impasse ontstaan. Het voormalige Forum-Statenlid in Limburg moet overigens wel verhuizen. Hij woont nu nog in Maastricht maar om hier Statenlid te zijn moet je ook in Brabant wonen.

Roeles zelf geeft in het Brabants Dagblad dat hij zich niet meer thuisvoelt in de partij. Hij vindt dat de richting van Forum radicaler dreigt te worden. Voor kritiek was volgens hem binnen Forum geen ruimte. Interne discussie werd direct afgekapt, schrijft het Brabants Dagblad.

Roeles geeft wel aan dat het vooral de landelijke partij geweest is die hem dat gevoel gaf. In Brabant ligt het volgens hem anders. Hij heeft geen hard feelings richting zijn fractiegenoten.

