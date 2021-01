Zo ziet een huis van 5 miljoen er uit en ook het huis van buren staat te koop voor 5 miljoen

Het huis aan de Heisteeg 26 (Foto: Honders/Alting makelaars Oisterwijk). vergroot

De huizenmarkt ontploft. De prijzen rijzen de pan uit en huizen zijn soms bij de eerste bezichtiging al verkocht. Toch staan er ook huizen te koop waar de bieders niet over elkaar heen buitelen. Op de Heisteeg in Oisterwijk bijvoorbeeld staan twee optrekjes te koop voor vijf miljoen, per stuk. Vijf miljoen? Een rib uit je lijf, maar dan heb je ook wat!

Voor mensen met een goed gevulde portemonnee is er overigens voldoende keus in Oisterwijk, momenteel staan er in het dorp 22 huizen te koop met een vraagprijs van meer dan een miljoen euro.

"Een bijzondere markt en een bijzondere prijsklasse", zegt Kenneth Alting, makelaar in Oisterwijk. Hij heeft Heisteeg 26 in de verkoop staan. "Er zijn veel mensen die ervan dromen, maar de groep mensen die het kan betalen is erg klein. Aan het eind van het jaar wordt er altijd wel een lijstje gemaakt met rijkste mensen van het land, maar over het algemeen wonen die mensen al in een mooi huis."

Huizen van een paar ton gaan doorgaans snel van de hand. Maar hoe zit het met een huis van vijf miljoen? Alting: "Dat varieert van drie dagen tot tien jaar, ik kan er een dag naast zitten. Maar het komt inderdaad voor dat huizen in deze prijsklasse tien jaar te koop staan. Soms worden ze even uit de verkoop gehaald en later weer terug in de markt gezet."

Wat is leuker om te verkopen: een starterswoning of een van deze grote klappers in Oisterwijk? Alting windt er geen doekjes om. "Financieel gezien het huis van vijf miljoen. Qua beleving liggen beide verkopen dicht bij elkaar. Probeer in deze huizenmarkt maar eens een starterswoning te vinden. Als het je dan lukt dan ben je de koning te rijk en de koper ook blij. Dat geldt ook voor mensen voor wie het budget geen rol meer speelt. Die kopen een dergelijk huis niet van hun eerste vijf miljoen en zijn veeleisender. Als de verkoop dan lukt is mijn enthousiasme net zo groot als bij het vinden van een starterswoning."

Volgens de makelaar zijn huizen in deze prijscategorie pas van de laatste tien jaar. "Het tegen elkaar opbieden is er niet bij. Heel af en toe bij unieke plekken in een stad of dorp komt het weleens voor."

Is het niet je smaak? Neem dan eens een kijkje bij de buren op Heisteeg 26 B. Ook dat huis staat te koop voor vijf miljoen euro. Of bij een van de twintig andere miljoenwoningen die in Oisterwijk te koop staan.

