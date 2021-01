Zaak over doodgestoken Megan (15) achter gesloten deuren van start

De jongen van 17 die in de zomer van 2019 in Breda de 15-jarige Megan zou hebben doodgestoken, wordt beschuldigd van moord. Dinsdag begint de strafzaak tegen hem. Dit gebeurt achter gesloten deuren omdat het hier gaat om een minderjarige verdachte. De officier van justitie komt waarschijnlijk woensdag met zijn eis.

De toen 16-jarige verdachte werd in augustus 2019 aangehouden, kort nadat het meisje in haar huis aan de Bilderdijkstraat was doodgestoken. Hij meldde zich kort na de steekpartij bij de politie. De jongen was een klasgenoot van Megan. De politie zei al snel dat het om een misdrijf in de 'relatiesfeer' ging.