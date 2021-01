Gorilla's positief getest op corona, maar leg ze de coronaregels maar eens uit

Gorilla's in de Beekse Bergen vormen één huishouden (foto: Beekse Bergen). vergroot

Ook gorilla's kunnen corona krijgen. Kris Jansen, hoofd dierverzorging van de Beekse Bergen is er niet door verrast. Mensen kunnen het krijgen, nertsen ook en het coronavirus is volgens hem eerder ook al geconstateerd bij bijvoorbeeld tijgers en leeuwen. "Dan kun je verwachten dat een mensaap het ook kan krijgen", zei hij dinsdag in het programma WAKKER! van Omroep Brabant radio.

Twee gorilla's in een dierentuin in het Amerikaanse San Diego zijn positief getest op het coronavirus. De verzorgers in het safaripark in Hilvarenbeek letten volgens Jansen dan ook extra goed op. "Alles begint ook voor ons bij anderhalve meter afstand houden tot de dieren", legt hij uit. Dat die regel aan bijvoorbeeld de mensapen wat lastig is uit te leggen, beaamt Kris lachend.

"We houden ons keurig aan de regels van Rutte."

"Maar de gorilla's bij ons vormen één huishouden. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de groep van veertien chimpansees. Wat dat betreft houden we ons keurig aan de regels van Rutte."

Het risico zit volgens Kris in de Beekse Bergen juist bij de verzorgers. Zij worden volgens hem daarom goed getest en ze houden zoveel mogelijk afstand van de dieren. Bij het voeren kan dat volgens hem ook prima.

Maar als een verzorger bijvoorbeeld voor een gezondheidscontrole toch dichterbij een dier moet komen, dan geldt volgens hem: mondkapje op, handen wassen en handschoenen aan.

"Het viel verzorgers op dat er een paar gorilla's aan het hoesten waren."

Natuurlijk hoopt Jansen dat het park in Hilvarenbeek corona buiten de deur kan houden. En de gorilla's in San Diego wenst hij een spoedig herstel. Ze hebben volgens hem gewoon dezelfde luchtwegklachten zoals die mensen voorkomen.

"Zo zijn ze er in San Diego ook achter gekomen", weet hij. "Het viel verzorgers op dat er een paar gorilla's aan het hoesten waren. Toen zijn ze gaan testen."

