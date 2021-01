Plan om te vaccineren aan huis: 'Net alsof je een pakketje bestelt'

Archieffoto: ANP vergroot

Het klinkt makkelijk: thuis in je eigen deuropening gevaccineerd worden. Volgens onderzoekers van de TU Eindhoven heeft het plan een hoop voordelen, al zijn er nog wat praktische obstakels.

De eerste plannen van de onderzoeksgroep ontstonden in december, toen bekend werd dat de eerste vaccins eraan kwamen. Prikken van deur tot deur, dat zou volgens universitair hoofddocent Willem van Jaarsveld en zijn collega's een paar belangrijke problemen op kunnen lossen.

"Je voorkomt bijvoorbeeld dat massa's mensen naar dezelfde plek moeten voor hun vaccin. Dat reizen op zich is trouwens ook niet voor iedereen even haalbaar. Door deze groep thuis te prikken, voorkom je dat sommigen zich misschien helemaal niet laten vaccineren."

Klinkt goed, maar hoe dat er in de praktijk uit moet zien? "We schatten in dat we ongeveer honderd bussen nodig hebben, die omgetoverd worden tot mobiele priklocaties", legt Van Jaarsveld uit. "Per bus zullen er zo'n vier tot tien prikkers aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de wijk waar zij zullen vaccineren."

"Via een mailtje hoor je hoe laat het team voor de deur zal staan."

Vervolgens lijkt het op hoe we normaal onze pakketjes bezorgd krijgen. "Vooraf kun je in de gaten houden wanneer de prikbus precies door jouw straat rijdt. Wie zich aanmeldt voor de vaccinatie, hoort later via een mailtje hoe laat het team voor de deur zal staan."

De wetenschappers hebben overal over nagedacht. Zo is er al contact met experts op het gebied van vervoer van gekoelde producten. Belangrijk, aangezien het vaccin van Pfizer bij min 70 graden Celsius moet worden bewaard. "We hebben de bijsluiter goed bestudeerd. Daarin staat dat het vaccin tot wel vijf dagen in koelkasttemperatuur bewaard kan worden. Met normale koelwagens is dat prima te doen."

"Wij vinden het belangrijk om mee te denken over mogelijke oplossingen."

Toch geeft Van Jaarsveld toe dat er wat uitdagingen zijn. Zo zal het prikken per persoon waarschijnlijk langer duren. "Op een normale locatie kunnen prikkers aan de lopende band doorwerken. Nu zijn zij zonder twijfel meer tijd kwijt aan het verplaatsen van huis naar huis. Om dat te beperken, moet je zorgen voor voldoende ondersteunend personeel en een strakke organisatie."

Dan is er ook nog de beveiliging van de vaccins. Als er nu grote ladingen worden vervoerd, rijdt er standaard bewaking mee. Dat zal bij de honderd mobiele priklocaties niet anders zijn. Al is er volgens Van Jaarsveld een groot verschil. "De ladingen in onze bussen zijn veel kleiner. Daardoor zal ook de beveiliging een minder massaal zijn dan bij de huidige transporten."

Of we binnenkort écht thuis gevaccineerd kunnen worden, durft de onderzoeker niet te zeggen. "Op dit moment leggen we contact met Den Haag. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat we - net als veel anderen - vanuit onze expertise meedenken over mogelijke oplossingen. Het kan nooit kwaad om zoveel mogelijk inzichten mee te nemen."

