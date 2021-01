Wielrenner trapt meisje (16) van haar fiets in Best

Foto: Google Maps. vergroot

Een 16-jarig meisje is zaterdagavond op de Oirschotseweg in Best van haar fiets getrapt door een wielrenner. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het meisje fietste zaterdagavond rond kwart over zeven op de Oirschotseweg in de richting van Best. Ze was net voorbij de voederfabriek toen een wielrenner haar tegemoet kwam. Hij reed aan de verkeerde kant van de weg richting Oirschot en toen ze elkaar passeerden schopte hij haar van haar fiets.

Ze heeft er geen blijvend letsel aan over gehouden, alleen haar telefoon ging kapot door de val.

Dader

Het slachtoffer omschrijft de wielrenner als een witte man van middelbare leeftijd. Hij droeg een fietshelm, felblauwe fietserstrui en een zwarte fietsbroek. Zijn wielrenfiets was wit met rode accenten.

