Bushaltesoap duurt voort: ook Gehandicapten Platform is boos op gemeente Zundert

Er komt voorlopig geen einde aan de bushaltesoap in Zundert. Karel Dictus, die met twee vrachtwagens de bushalte aan de Veldstraat blokkeert, gaat ondanks een dwangsom van 2000 euro per voertuig onverminderd door. Hij krijgt daarbij steun van het Gehandicapten Platform Zundert. Ook dat wil dat de bushalte wordt verplaatst.

Die begon zijn actie maandagochtend in alle vroegte en gaat door het gaatje. Hij wil de bushalte niet voor zijn deur omdat er volgens hem te weinig ruimte is, waardoor bussen zijn inrit blokkeren. Dat de gemeente maandagmiddag een verkeersbord met een wegsleepregeling plaatste, deert hem niet. Dat is volgens Dictus niet geldig.

Karel Dictus blijkt niet alleen te staan in de strijd tegen de bushalte voor zijn huis. Ook de stichting Gehandicapten Platform Zundert ziet een busstop op die plaats niet zitten. "Het is een rare toestand", zegt Pierre Adriaensen, voorzitter van de stichting Gehandicapten Platform Zundert. "Ik geloof niet dat mensen met een beperking, met rolstoel of rollator, gemakkelijk en veilig met de bus mee kunnen. Dat is een probleem."