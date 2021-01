Vrachtwagen, auto en oplegger botsen in Helvoirt

Een vrachtwagen, een personenauto en oplegger zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst bij een ongeluk in Helvoirt. Het ongeluk gebeurde rond twaalf uur op het kruispunt van de N65 met de Torenstraat.

Een auto stond voor het verkeerslicht te wachten. De oplegger zag die auto te laat. In een uitwijkpoging schampte de oplegger een vrachtwagen. De auto is vervolgens vol geraakt. De vrouw die in de personenauto zat knalde na de botsing ook nog eens op een verkeerslicht.