Geen buit, wel 20.000 euro schade bij inbraak in optiek: 'Heel frustrerend'

Bij Optiek Van Wely in Roosendaal is maandagnacht voor de tweede keer in ruim een half jaar tijd ingebroken. Er werd niets buitgemaakt, maar de eigenaar van de zaak aan de Nieuwe Markt blijft achter met meer dan 20.000 euro aan schade.

Om vier uur kreeg eigenaar Diederik van der Heijden een telefoontje. "Dan gaat er een hoop door je heen, kan ik je vertellen. Ik ben meteen in de auto gesprongen, maar ik woon zelf niet in Roosendaal. Die hele rit van dertig minuten hoop je alleen maar dat het meevalt."

"Bij de vorige inbraak was er zelfs voor meer dan 60.000 euro schade."

Dat deed het uiteindelijk niet. Hoewel de daders zijn vertrokken zonder buit, lieten ze een behoorlijke ravage achter. Naast een vernielde ruit, sloegen ze kort voor vertrek een vitrine in. De brillen die daar in lagen, kunnen niet meer worden verkocht.

De zaak was ook 2015 en 2016 het slachtoffer van inbraken. "Daarna is het lang rustig geweest, tot afgelopen juni. Bij die laatste inbraak was er zelfs voor meer dan 60.000 euro schade."

Van der Heijden had al de nodige maatregelen getroffen. Zo is er een mistgordijn geïnstalleerd dat afgaat op het moment dat er wordt ingebroken. Verder zijn de ruiten van de winkel extra verstevigd. "Vorige keer waren de mannen na dertig seconden binnen, nu kostte het ze meer dan vijf minuten. Dat het de schade niet heeft kunnen voorkomen, is heel frustrerend."

"De manier waarop de inbrekers lopen, lijkt wel erg veel op de beelden van afgelopen juni."

Van der Heijden vermoedt dat het om dezelfde daders gaat als vorig jaar. "Alles staat op camera. De manier waarop ze lopen, lijkt wel erg veel op de beelden van afgelopen juni." Daarnaast lijken ze het opnieuw op twee specifieke merken gemunt te hebben. "Dat maakt het extra lastig. Het zijn mooie brillen die we graag verkopen. Aan de andere kant levert dat blijkbaar een risico op."

Of het inderdaad om dezelfde inbrekers gaat, moet nog blijken. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Volgens een woordvoerder begon de politie na de alarmmelding van maandagnacht meteen een zoekactie, maar was van de daders geen spoor.

"Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij er voor onze klanten kunnen zijn."

Van der Heijden laat zich niet uit het veld slaan. De eigenaar heeft zijn zaak na de nodige opruimwerkzaamheden vanochtend 'gewoon' geopend. "Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij in deze lastige tijd wél open mogen blijven en er voor onze klanten kunnen zijn. Dat laten we ons niet zomaar afpakken."

