Knuffelen zonder elkaar aan te raken met een op afstand bestuurbaar knuffelvest

Onze verslaggever testte het knuffelvest uit. Knuffelen op afstand met het knuffelvest.

Knuffelen vermindert stress en heeft daardoor een positief effect op onze gezondheid. Het is niet gek dus dat veel mensen lichamelijk contact in de coronatijd missen. Misschien is dé oplossing wel gevonden: een knuffelvest dat je op afstand kunt besturen.

Lotte Willems ontwikkelde samen met haar collega's Body Wonders. Een vest waarin veertien kleine trilmotoren verstopt zitten. "Daar kunnen we verschillende patronen doorheen sturen", legt Willems uit. Het vest maakt via een lokale wifi-verbinding verbinding met een tablet. Vervolgens kan iemand anders via een app het vest aansturen. "Het is een aanraking op afstand."

Voor een knuffelmuur, zoals al eerder gebruikt werd in verzorgingshuizen, moeten de knuffelaars zich in dezelfde ruimte bevinden. Voor het aansturen van het vest hoeft dat niet. "Je kunt het dan via bluetooth met je laptop of telefoon verbinden en gebruiken tijdens het videobellen."

Willems en haar collega's zijn al langer bezig met flexibele elektronica, daardoor kan het nu in stof verwerkt worden zonder dat dat vervelend of hard aanvoelt. Het bedrijf waar ze voor werkt, het Eindhovense TNO, is een onderzoeksinstelling en gaat het vest zelf niet op de markt brengen. "Grote bedrijven of start-ups die deze technologie willen toepassen, kunnen we op weg helpen en laten zien hoe het werkt."

"Het kan een uitkomst zijn om opa's en oma's een knuffel te geven."

De initiatiefneemster ziet een hoop verschillende manieren voor zich waarin de technologie van pas kan komen. "Bij een sporttraining kan een trainer op afstand aangeven waar de sporter op moet letten, of het kan een extra dimensie zijn om games te ervaren."

Tijdens deze crisis zou het vooral ook een mooie manier zijn om eenzaamheid tegen te gaan. "Het zou bijvoorbeeld in een verzorgingshuis een uitkomst kunnen bieden om opa's en oma's een knuffel van familie te geven."

