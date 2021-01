Overvaller sluit aan in de rij voor de kassa, maar maakt alleen zijn boodschappen buit

De man die maandagavond een Lidl overviel in Helmond, maakte alleen wat boodschappen buit. Toen een medewerkster weigerde de kassa open te doen, sloeg hij zonder geld op vlucht.

De overval vond plaats rond kwart voor acht in de Lidl aan de Geysendorfferstraat. Op dat moment was het erg rustig en er was maar één kassa open. De overvaller sloot keurig aan in de rij.