Vannacht kans op gladheid, zaterdag misschien wel 5 centimeter sneeuw

Archieffoto: Ab Donker. vergroot

Weggebruikers opgelet: winterse buien en bevriezing van natte wegdelen kunnen dinsdagavond en -nacht en woensdagochtend lokale, maar zeer verraderlijke gladheid veroorzaken. Er worden geen problemen op grote schaal verwacht, meldt Weerplaza. Sneeuwliefhebbers zouden ondertussen de zaterdag maar eens goed in de gaten moeten houden.

Dinsdagavond is het op veel plaatsen helder en koelt het snel af richting het vriespunt. Komende nacht en aan het begin van de woensdagochtend kan het in het oosten en zuidoosten regionaal 1 of 2 graden vriezen.

Woensdag-, donderdag- en vrijdagnacht is het koud met minima tussen 0 en plaatselijk -6 graden. Het blijft dan wel droog en er worden geen winterse buien meer verwacht.

Zaterdag sneeuw

De koudere lucht wordt zaterdag door een storing verdreven. Naar verwachting trekt zaterdag aan het eind van de ochtend een neerslaggebied het land binnen en de regen gaat landinwaarts al snel over in sneeuw die ook even blijft liggen. "Daar is de lucht op dat moment zeker koud genoeg voor", vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Vooral in het zuidoosten en oosten kan in de loop van de middag een flinke sneeuwlaag vormen van ongeveer vijf centimeter. Omdat achter de storing zachte lucht het land binnenstroomt, gaat de neerslag zaterdagavond waarschijnlijk over in regen. In het westen van het land gebeurt dit zaterdagmiddag al en is de kans op een tijdelijk witte wereld kleiner.

Omdat het zondag zo'n vier graden wordt, is de sneeuwpret dus allerminst een lang leven beschoren. "Je moet erbij zijn als het valt", lacht Van Bernebeek.

