Binnen kijken na de verwoestende vlammenzee in een huis in Sterksel

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

De vijf arbeidsmigranten die afgelopen zondag uit hun brandende huis aan het Peelven in Sterksel moesten vluchten, hebben onderdak gevonden op adressen in Sterksel en Gemert. De bewoner die met snijwonden naar het ziekenhuis was gebracht, is weer thuis.

Foto van de brand op zondag:

Het huis aan het Peelven in Sterksel brandde tot de grond toe af (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Het huis aan het Peelven werd door de vlammenzee grotendeels verwoest. Een van de bewoners werd rond vijf uur wakker en waarschuwde de rest. Op dat moment stond het huis al in lichterlaaie. Het is nog niet duidelijk of het huis nog kan worden opgebouwd.

Fotograaf Rico Vogels legde de ravage vast:

