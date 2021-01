PSV en Spartak Moskou akkoord over transfer Jorrit Hendrix

PSV heeft met Spartak Moskou een akkoord bereikt over een transfer van Jorrit Hendrix. Als alle formaliteiten zijn afgerond en de 25-jarige middenvelder de medische keuring goed doorstaat, ondertekent hij een contract bij de Russische club. "Ik kijk uit naar een nieuw avontuur bij een topclub in een sterke competitie."

Hij vertrekt donderdag naar Dubai waar Spartak verblijft voor een trainingskamp. "Jorrit is van grote waarde geweest voor PSV. Ik spreek namens de gehele club als ik zeg dat we hem deze overstap van harte gunnen", liet technisch manager John de Jong weten.

Hendrix speelde 239 wedstrijden voor PSV, de club waar hij vanaf zijn achtste jaar voor uitkwam. Hij was in het bezit van een aflopend contract. PSV kan nu nog een vergoeding voor hem vangen. De Limburger had geen basisplaats meer bij de Eindhovense club. Hij was afgelopen zomer al dicht bij een overgang naar Bologna.

Topclub

"In het leven geldt: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Een heel groot gedeelte van mijn leven heeft in het teken gestaan van PSV. Daar ben ik trots op", gaf Hendrix te kennen. "Ik ben een echte PSV’er en draag de club, de mensen die hier werken en de supporters voor altijd een warm hart toe. Met die gedachte in mijn achterhoofd vertrek ik. Ik kijk uit naar een nieuw avontuur bij een topclub in een sterke competitie."