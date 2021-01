Tester test positief op corona: Bossche basketballers Heroes moeten dagje wachten

Een coronatest die de basketballers van Heroes Den Bosch woensdagochtend zouden krijgen, gaat niet door omdat de tester positief is getest op corona. Het gaat om een medewerker van een extern bedrijf. De Bossche basketballers zouden moeten worden getest omdat zaterdag de competitie wordt hervat.

Het externe bedrijf dat de coronatest afneemt kon op korte termijn niet makkelijk meer een vervangende tester regelen. De test voor de basketballers is daarom uitgesteld naar donderdag. Het is onbekend hoe het met de tester gaat. Er zijn weinig gevallen bekend van positief geteste coronatesters.

De basketbalcompetitie lag ruim drie maanden stil om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Half december was basketbal een van de sporten die groen licht kreeg van het kabinet om weer te beginnen. Na een korte voorbereiding begint Heroes zaterdag aan de competitie in en tegen Den Helder. De spelers worden minimaal twee keer per week getest.