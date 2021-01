Waarschuwing voor gladde wegen: pas op wanneer je de weg op moet

Het kan woensdagochtend glad zijn op de wegen in onze provincie. Hiervoor waarschuwen het KNMI en Rijkswaterstaat. Pas dus op wanneer je de weg op moet. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land, waaronder voor Brabant, de waarschuwingscode geel afgegeven.

Door bevriezing van natte weggedeelten kan het volgens het meteorologisch instituut in grote delen van het land glad zijn. "Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen", luidt de waarschuwing.

"Let extra goed op als je de weg op moet", vult Rijkswaterstaat aan. In de loop van de ochtend neemt de gladheid af, zo is de verwachting.