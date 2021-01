Boer Erik hoopt nog steeds dat zijn zoon bedrijf wil en kan overnemen: 'Hij moet zelf kiezen'

Ruim zes van de tien boeren van 55 jaar en ouder in onze provincie hebben geen opvolger klaarstaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Koeienboer Erik van Oosterhout uit Made snapt het probleem waarmee veel van zijn collega's worstelen. "Kinderen van boeren zien hoe hard we moeten werken en hoe weinig er verdiend wordt. Dus kiezen ze niet meer voor een agrarische opleiding", legt hij woensdagochtend uit.

Voor iemand van buiten de familie is het volgens Erik bovendien lastig een agrarisch bedrijf over te nemen. Dat heeft te maken met allerlei belastingtechnische zaken.

Maar zelf staat de koeienboer hier anders in. "Ik zou graag zien dat hij de mogelijkheid krijgt het bedrijf over te nemen." Hij noemt het dan ook 'spannend' welke keuze zijn zoon uiteindelijk zal maken.

Per provincie

Uit de CBS-cijfers blijkt om precies te zijn dat 63,9 procent van de oudere groep boeren in onze provincie geen bedrijfsopvolger heeft. Na Limburg heeft Brabant daarmee relatief gezien de meeste boeren die worstelen met dit probleem. In Flevoland is het probleem met 45,5 procent het minst groot.