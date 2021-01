Teleurstelling nu carnaval definitief niet doorgaat na verlenging van lockdown: 'Een enorme klap'

Fijnsjenie vergroot

Nu de lockdown is verlengd, kan er definitief een streep door alle carnavalsfestiviteiten van dit jaar. En hoewel het niet als een verrassing kwam, doet het nieuws bij veel liefhebbers van het feest toch pijn. Bijvoorbeeld bij Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie: "Het is een enorme klap."

Sven de Laet Geschreven door

In zijn achterhoofd hield hij er natuurlijk al lang rekening mee dat carnaval dit jaar anders wordt dan anders. Toch liet de persconferentie van dinsdagavond Van de Laar niet onberoerd.

"We hoopten tot het laatste moment dat er íets mogelijk zou zijn."

"Ik grap wel eens dat we hier in Brabant maar twee seizoenen kennen. De tijd vóór en de tijd ná carnaval. We hoopten nog tot het laatste moment dat er íets mogelijk zou zijn, maar sinds de start van de lockdown in december wisten we dat het een heel lastig verhaal werd."

De verlenging van de lockdown die dinsdag werd aangekondigd, duurt in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari. Officieel begint carnaval pas het weekend daarop. Op sociale media zien sommige fanatiekelingen daar nog kansen liggen.

Van de Laar kan aan die illusies meteen een einde maken. "De kans is groot dat de cafés nog wat langer gesloten blijven. Misschien maar beter ook. Anders zoeken mensen net als met oud en nieuw de grenzen op en staan de kroegen straks alsnog bomvol. Ik raad iedereen ook sterk af om zelf alternatieve feesten te organiseren."

Versier je huis, trek een mooi pak aan en loop de polonaise rond de keukentafel.

Toch hoopt Van de Laar dat carnavalsvierders er binnen de mogelijkheden iets moois van proberen te maken. "Versier je huis, trek een mooi pak aan en loop desnoods met z'n tweeën een polonaise rond de keukentafel. Of bel elkaar. Laten we niet vergeten dat carnaval een sociaal gebeuren is. Het eerste Zoom-carnaval? Wie weet!"

Niet alleen voor alle carnavalsverenigingen is de verlenging een zware dobber, ook voor de horeca duurt het leed nog wat langer, vertelt Ruud Bakker van de Eindhovense tak van Koninklijke Horeca Nederland. "We hadden uiteraard niet verwacht dat we weer open zouden gaan, maar het is toch iedere keer weer even schrikken. We wachten allemaal met smart tot we weer ondernemertje kunnen spelen."

Ook Bakker verwacht dat de opening van de horeca over carnaval heen getild zal worden. "Iedereen snakt naar vrijheid. Als je de cafés dan daarvoor opengooit, kun je wel raden wat er gebeurt."

