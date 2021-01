Man onder bedreiging van vuurwapen beroofd van zijn auto

Een jongen (16) uit Etten-Leur en een man (20) uit Moerdijk worden ervan verdacht dat ze In Amsterdam een man onder bedreiging van een vuurwapen hebben beroofd van zijn auto. De twee verdachten werden maandagnacht na een achtervolging door de politie op de A27 bij Nieuwendijk aangehouden.

Gewonde man

Rond kwart voor twee maandagnacht kwam bij de politie de melding binnen dat een man in de Marskramerstraat in Amsterdam van zijn auto was beroofd. Toen agenten in de bewuste straat aankwam, vonden zij de gewonde man. Ze deden onderzoek in de buurt en zorgeen ervoor dat het kenteken van zijn gestolen auto werd verspreid.