Kleinfisjenie! Dit doet Omroep Brabant om carnaval niet onopgemerkt voorbij te laten gaan

Geen 3 Uurkes Vurraf in 2021, wel een carnavalsgevoel voor wie dat wil vergroot

Niet in je mooiste pekske rondhossen in een bomvolle kroeg. En geen koude neusjes langs de kant bij de optocht. Carnaval wordt dit jaar anders dan anders. Toch gaan we er bij Omroep Brabant samen met jullie hopelijk een mooie, troostrijke en gezellige editie van maken.

We gaan rondom het carnavalsweekend van 13 en 14 februari herinneringen ophalen aan de mooiste optochten, de beste muziek en de leukste tv-fragmenten. En er is meer:

Uiteraard zie je veel Christel de Laat en Jordy Graat. Met dit duo zorgen we ervoor dat we toch gezellig (virtueel) samen kunnen zijn. Ze zijn er om met iedereen die wil carnavalsherinneringen op te halen. Maar ook om een luisterend oor te bieden en hoopvol vooruit te kijken naar volgend jaar.

De klassieker Kiesjekraker33 hoeft ook in dit gekke jaar niet te ontbreken. Jullie kiezen de beste kraker van de afgelopen jaren.

We hebben prachtige documentaires over de rijke geschiedenis van carnaval in Brabant.

"Wat er ook gebeurt, carnaval zit in ons hart"

Omroep Brabant houdt de ontwikkelingen rond corona in Brabant nauwlettend in de gaten. Als we voelen dat het nodig is, passen we de programmering aan. Dat is soms best lastig, want we willen graag ons warme carnavalshart laten kloppen. Maar we weten ook dat elke Brabander te maken heeft met de gevolgen van de coronapandemie. Uiteraard gebeurt alles wat we doen coronaproof en volgens de regels die op dat moment gelden.

Carnaval vieren we dit jaar in onze eigen carnavalsbubbel. En wij houden je graag gezelschap. Of zoals een bonte verzameling carnavalsartiesten eerder al zong: 'Niet samen, da's apart'. Maar ook: ‘Wat er ook gebeurt, carnaval zit in ons hart’.

