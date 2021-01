Man wordt met geweld beroofd van zijn auto in Tilburg

Het Zuringhof in Tilburg (foto: Google Streetview). vergroot

Een 27-jarige man is dinsdagavond op het Zuringhof in zijn woonplaats Tilburg met geweld van zijn auto beroofd. De auto is woensdagmiddag ongeveer een kilometer verderop gevonden in het Westerpark. Waarvoor de daders de auto hebben gebruikt, is onduidelijk.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het slachtoffer had rond halfelf 's avonds een afspraak op het Zuringhof. Hij parkeerde zijn witte Volkswagen Polo en stapte uit. Hij zag een man staan, maar dat was niet degene met wie hij had afgesproken.

Tweede man

Vervolgens kwam er nog een man aanlopen. Hij bedreigde het slachtoffer met een zwart vuurwapen en sloeg hem op zijn hoofd. Het slachtoffer kon wegrennen.

De twee daders stapten in zijn auto en gingen ervandoor. Volgens de politie gaat het om twee licht getinte jongemannen, maar er is geen verder signalement bekend. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.