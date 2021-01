Eindje door Eindje: carnavalsrit met de auto door Philips Stadion, wasstraat en meer

Horecavoorman Ruud Bakker. vergroot

Nu normaal carnaval vieren er dit jaar definitief niet in zit, wordt er hard nagedacht over alternatieven. In Eindhoven zijn ze er rap bij. Daar ligt al een plan klaar om fanatieke carnavalsvierders op 13 en 14 februari een leuke middag te bezorgen: Eindje door Eindje.

Sven de Laet Geschreven door

Het idee is simpel én coronaproof, vertelt Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. "Deelnemers stappen - uiteraard verkleed - in hun auto. Vervolgens rijden ze langs plekken in de stad, die ze normaal niet zo gauw zien."

Onderweg zijn er verschillende stops, waar de nodige (non-alcoholische) versnaperingen wachten. Net als een heuse poetsbeurt van de auto trouwens, vertelt Bakker trots. "De route leidt langs een wasstraat. Zo kunnen de deelnemers aan het eind van de tocht met een blinkende wagen op de foto."

"Met je auto door het stadion, dat is nog nooit vertoond."

Als klap op de vuurpijl eindigen deelnemers in het Philips Stadion, waar ze worden opgewacht door een blaaskapel. "Met je auto door het stadion, dat is nog nooit vertoond. Een unieke kans!"

Het plan is niet helemaal nieuw. Eigenlijk zou Eindje door Eindje al in december hebben plaatsgevonden, maar door de lockdown werd daar toen de stekker uit getrokken. Nu past het volgens Bakker perfect binnen de plannen om toch nog iets van carnaval te maken. "Je moet vindingrijk zijn en denken in mogelijkheden."

