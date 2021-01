Wel of geen avondklok in Nederland? Belgische topviroloog zegt: 'Zeker doen!'

Een leeg Antwerpen vanwege de avondklok (foto: Jonas Roosens/ANP). vergroot

Het kabinet wil graag een avondklok invoeren als nieuwe maatregel in de strijd tegen het coronavirus. In België hebben ze al sinds half oktober een avondklok. De Belgische topviroloog Marc van Ranst, zeg maar de Belgische Jaap van Dissel, vindt dat Nederland ook zeker een avondklok zou moeten invoeren. Volgens hem heeft het zeker bijgedragen aan de inperking van het virus in zijn land.

“Ik denk dat het op dit moment een goed idee is om een avondklok in Nederland in te voeren. Het is nooit aangenaam, niemand wil het. Maar het is een van de middelen die kunnen werken”, denkt Van Ranst over de mogelijke nieuwe maatregel.

Dit is wat Belgen op straat van de avondklok vinden:

België heeft te maken met twee avondklokken, in Brussel en Wallonië gaat deze om tien uur ’s avonds in, op andere plekken om twaalf uur 's nachts. Dat blijkt effectief, zegt de viroloog.

“Het pakket waar de avondklok in zit, werkt. We behoren nu, in vergelijking tot andere landen in Europa, tot de beste leerlingen van de klas. Terwijl we twee maanden geleden helemaal bovenaan stonden. Je kunt moeilijk zeggen of dat alleen komt door de avondklok. Elke maatregel is een steentje dat kan helpen om de epidemie te beheersen."

Marc van Ranst.

De viroloog legt uit waarom zo'n avondklok kan bijdragen aan minder verspreiding van het virus: "Zo'n avondklok maakt feestjes heel moeilijk. Dat is bijzonder onsympathiek want wij houden net als Brabanders van feestjes, maar nu kan dat even niet. Een avondklok zet daar een rem op. Als er ergens om één uur 's nachts veel lawaai is, trekt dat de aandacht en kan er gehandhaafd worden. Dat is niet sympathiek, maar als je een epidemie te lijf wilt gaan, is het nodig."

Van Ranst begrijpt dat het een moeilijke en drastische maatregel is. "Het zou raar zijn als er geen weerstand zou zijn tegen een avondklok. Het is een maatregel die je nooit wilt nemen. Je moet heel zeker weten dat je er ook zo snel mogelijk weer vanaf bent."

