Boeren praten met supermarkten over te lage prijzen, maar volgens onderzoek produceren ze te veel

Boeren willen meer voor hun producten (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Boeren gaan vandaag met supermarkt-brancheorganisatie CBL praten over de prijzen die zij krijgen voor hun producten. Actievoerders blokkeerden eerder distributiecentra omdat ze vinden dat de supermarkten rijk worden over de rug van de boeren. Onderzoekers vragen zich af of er wel winst te halen valt, want volgens de Universiteit Wageningen krijgen de boeren voldoende betaald.

In de supermarkt betaal je één euro voor een broccoli, maar de boer krijgt er veel minder voor. Na aftrek van kosten houdt die slechts vijf cent over, werd eerder becijferd. De boeren vinden dat ze worden uitgeknepen en ze willen meer geld voor hun groente, fruit, eieren en vlees. Boze boeren bezochten in december zelfs het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd.

Maar volgens onderzoek dat de Universiteit Wageningen eerder deed in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van het Ministerie van Landbouw, blijkt dat de boeren afdoende betaald krijgen. "Alle partijen die betrokken zijn bij de voedselketen krijgen een redelijk aandeel in de winst", zegt onderzoeker Willy Baltussen.

"Nederlandse boeren produceren te veel, samen met boeren in andere landen. "

"De prijs van producten wordt bepaald door vraag en aanbod. In Europa is het aanbod relatief groot, waardoor de prijs aan de lage kant is. Maar dat ligt niet aan de supermarkten. Nederlandse boeren produceren te veel, samen met boeren in andere landen. "

Boeren krijgen inderdaad lang niet zo veel voor een kilo uien als we er in de supermarkt voor betalen. "Maar als de uien geoogst zijn ben je er niet. Dan heb je nog transport nodig, ze moeten in een netje verpakt worden enzovoorts."

"Boeren krijgen alleen meer geld als consumenten meer gaan betalen."

Daardoor is de supermarktprijs hoger dan de veilingprijs of contractprijs. "Er zit links en rechts wel wat winst voor de bedrijven in de keten, maar daar is niets op tegen." Baltussen verwacht dan ook niet dat de boeren bij het overleg gaan krijgen wat ze willen: meer geld. "Dan zouden consumenten meer moeten gaan betalen voor de producten."

Frits van Eerd (midden) overlegt met boeren (foto: Bart Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

