Broer en zus op vluchtstrook aangereden door vrachtwagen, vrouw (29) overleden

Een 29-jarige vrouw uit Den Bosch is woensdag overleden na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Nieuwegein. Een 31-jarige man ligt gewond in het ziekenhuis. Volgens een getuige gaat het om een broer en zus.

Vangrail

De vrachtwagen schoot na het ongeluk door via de vangrail. Volgens Rijkswaterstaat is de vangrail over zeventig meter beschadigd. De weg is daarom tot acht uur 's avonds dicht.