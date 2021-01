Wat is er aan de hand met PSV? Ploeg verliest thuis van AZ

Donyell Malen speelde een ongelukkige wedstrijd (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft ook tijdens het tweede topduel van 2021 niet kunnen winnen. In het eigen Philips Stadion verloor PSV met 1-3 van AZ. De Eindhovenaren kwamen zeer matig voor de dag en daardoor moet de ploeg van Schmidt de tweede nederlaag van het seizoen noteren. Welke 5 zaken vielen er op?

Job Willemse Geschreven door

1. Dominant PSV bijt niet

Het balbezit was, zeker in de tweede helft, vooral voor PSV. De Eindhovenaren hadden lange tijd de bal in bezit op de helft van AZ, maar er was te weinig beweging van de aanvallers, waardoor de bal vaak tergend langzaam werd rondgespeeld. PSV hapte wel, maar beet niet door. PSV drong aan, drukte AZ ver naar achteren, maar echte kansen werden er dus ook niet gecreëerd, ook omdat AZ de poort achterin goed dicht hield. De Eindhovenaren misten vooral diepgang in het spel, waardoor het niet verrassend genoeg was om de Alkmaarse defensie kapot te spelen.

Roger Schmidt blikt terug op de nederlaag met AZ en de terugkeer van Marco van Ginkel:

2. Kinderlijke fout Mvogo

Het eerste halfuur tussen beide ploegen was vooral een tactisch steekspel. Tot het moment dat AZ-spits Boadu plots in de zestien van PSV opdook en oog in oog met doelman Mvogo kwam te staan. De steekpass richting de AZ-spits rolde richting de uiterste hoek van de zestien, maar toch vloog Mvogo over de grond in om de bal te pakken. Hij faalde daarin, maar tikte wel Boadu aan: penalty. Natuurlijk: er ging voor die actie van Mvogo al een hoop mis binnen de organisatie van PSV, maar gezien de plek waar Mvogo ging liggen mag je spreken van een kinderlijke fout.

3. Gemis Götze en Gakpo zichtbaar

Het zijn vaak geen excuses, maar aan het spel van PSV te zien, miste de ploeg van Schmidt wel degelijk de voetbalintelligentie van Götze en de creativiteit van Gakpo. Beide aanvallers waren er tegen AZ niet bij en dat was vooral te merken wanneer PSV zelf aan de bal was. PSV voetbalde, zeker in de tweede helft, tegen een blauwe AZ-muur en had daar zichtbaar moeite mee om doorheen te spelen. Op een aantal korte combinaties na, voerde de creatieve armoede wel de boventoon.

4. PSV wint opnieuw niet tijdens een topduel

Het is al weer even geleden dat PSV een topduel in de Eredivisie (tegen Ajax, Feyenoord of AZ) wist te winnen. Voor dit duel was dat 9 wedstrijden geleden, nu staat de teller dus al op 10. Het is zorgwekkend dat de Eindhovenaren op de momenten dat het moet gebeuren, niet thuis geven. Zeker met het oog op deze tweede seizoenshelft waar PSV nog 4 topduels wacht. Er zal toch iets moeten veranderen bij de ploeg van Schmidt, om mee te blijven doen om de titel.

5. Rentree Marco van Ginkel

Los van het resultaat was er toch nog iets positiefs te melden want Marco van Ginkel viel in de slotfase nog in om nog een punt uit het vuur te slepen. Na 983 dagen revalideren, is Van Ginkel officieel weer voetballer.

