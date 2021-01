Ruzie loopt uit de hand en man (19) wordt mishandeld in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Man gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij in Tilburg

Een ruzie is woensdagavond op de Bredaseweg in Tilburg uit de hand gelopen en uitgemond in een mishandeling. Een man van 19 uit Tilburg kreeg een klap en raakte daardoor gewond. Ook werd hij volgens de politie mogelijk met een scherp voorwerp in zijn gezicht geraakt.

De mishandeling gebeurde even voor acht uur. Rond kwart voor tien meldde de politie dat er een verdachte was aangehouden. Het gaat om een man van 26 uit Waalwijk, zo maakte de politie donderdagochtend bekend.

De mannen hadden rond acht uur op de Bredaseweg ruzie. Het slachtoffer liep naar de Lindenstraat en daar kwam de verdachte op hem af gerend. De Tilburger kreeg een klap en hij werd volgens de politie mogelijk met een scherp voorwerp in zijn gezicht geraakt. Daarna ging de verdachte ervandoor.

Niet naar ziekenhuis

Het slachtoffer werd op de Lindenstraat door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Na een zoektocht vonden agenten de verdachte nog dezelfde avond in een huis in Tilburg. Daar hielden ze hem aan. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling.

