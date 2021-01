Verdachte opgepakt voor steekincident in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. vergroot

Op de Bredaseweg in Tilburg is woensdagavond een man gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Dat gebeurde even voor 20.00 uur. Rond 21.45 uur meldde de politie dat er een verdachte is aangehouden.

Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwonding. Hoe ernstig hij gewond raakte en wat de aanleiding voor het incident was, is niet bekend.

