Kickbokskampioen Robin van Roosmalen wordt geopereerd na zwaar ongeluk

Kickboksbokskampioen Robin van Roosmalen (31) uit Den Bosch wordt donderdagmorgen geopereerd. De vechtsporter raakte woensdag zwaargewond bij een ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Zijn zus Melissa (29) kwam bij dat ongeluk om het leven.

De vader van Robin en Melissa schrijft op Facebook dat zijn zoon wordt geopereerd. Hij bedankt iedereen voor de hartverwarmende berichten.

“Het is verschrikkelijk, ongelooflijk”, zegt Hicham el Gaoui van sportschool Fighting Talents in Den Bosch in de Telegraaf. Van Roosmalen traint in die sportschool. El Gaoui zocht de vechter woensdagavond nog op in het ziekenhuis. „Robin wordt donderdag geopereerd. Hij heeft meerdere breuken, maar was aanspreekbaar.”

El Gaoui denkt op dit moment dat Van Roosmalen volledig kan herstellen. ,,Het is een sterke jongen. Ook fysiek. Gelukkig wel, anders was hij er misschien slechter aan toe geweest.”

Broer en zus Van Roosmalen stonden woensdag met autopech langs de kant van de weg. Niet veel later werd hun Fiat 500 aangereden door een vrachtwagen. Robin en Melissa werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar Melissa overleed aan haar verwondingen.

Het ongeluk gebeurde op de A2, net voor Utrecht, op de verbindingsweg richting de A12. Daar waren Robin en Melissa gestrand met pech op de vluchtstrook. Op een video op Instagram, die later is verwijderd, was te zien dat ze naast hun auto stonden.

Een vrachtwagen heeft de auto van de twee van achteren geraakt en in de berm geduwd. De vrachtwagen is vervolgens aan de andere kant van de weg door de vangrail geknald en op de rijbaan richting Amsterdam beland.

De chauffeur (43) uit Utrecht werd aangehouden en verhoord. Na het verhoor werd hij weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte in het onderzoek.

Robin van Roosmalen is een grote naam in de vechtsportwereld. Hij was in het verleden bij de vechtsportbond Glory kickbokskampioen bij de vedergewichten en lichtgewichten. Vader William van Roosmalen is oud-wereldkampioen.

